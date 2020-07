Vaccino Covid-19. Dagli U.S.A. arriva la svolta: “Isolati super anticorpi anti coronavirus”

Arriva una svolta nella ricerca per contrastare la pandemia di Coronavirus. I ricercatori del Vagelos College of Physicians and Surgeons della Columbia University hanno infatti reso noto di essere riusciti ad isolare gli anticorpi più efficaci nel contrasto al virus.

La notizia, resa pubblica dalla stessa Università attraverso la pubblicazione dei dati sulla rivista scientifica Nature, segna un punto di svolta nella ricerca ad una cura efficace contro il virus Covid-19. Questo perché, grazie a questi super anticorpi, identificati tra quelli estratti da persone che hanno contratto il virus, i test sui nuovi farmaci e sui vaccini potrebbero subire un’accelerazione repentina.

Gli anticorpi isolati infatti, che hanno mostrato di essere tra i più efficaci nel contrasto al virus, potrebbero essere presto riprodotti su larga scala. A suffragio di questa tesi vi sarebbero, come riporta ANSA, i risultati dei primi test condotti sugli animali, anche se per avere la certezza definitiva sulla loro utilità si dovranno attendere i prossimi mesi quando verranno effettuati i test sull’uomo.