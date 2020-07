Dopo il giorno nero della Covid trentina una nuova giornata di screening

Il periodo che abbiamo davanti si presenta molto travagliato per le aziende e per i lavoratori delle imprese e delle attività in proprio: la difficoltà a liberarsi dei contagi viene esplicitata dalla presenza di focolai, che sono circoscritti alle realtà che – in qualche modo – hanno reso possibile la penetrazione del virus nell’ambiente di lavoro. Per questo il futuro nel settore imprenditoriale è difficile e pesante, non solo dal punto di vista economico.

Nella giornata di ieri è tornato il punto informativo alla stampa della task force locale, che si è riunita per dare contezza dei due focolai che in questo momento stanno snocciolando contagi: la “Bartolini” di Rovereto e il nucleo famigliare kossovaro a Pergine.

In entrambi i casi ci sono stati aumenti di contagiati. A questo si unisce il caso della signora nigeriana contagiata e ricoverata nel vicentino, che tiene in sospeso i clienti trentini che hanno avuto contatti con lei.

“Sono venti i nuovi casi di positività al Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Trentino dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. I territori interessati sono la Vallagarina – dove negli ultimi giorni è stata avviata un’indagine epidemiologica nel settore della logistica – e la città di Pergine. Nel primo caso, l’analisi del primo stock di tamponi ha portato all’individuazione di 16 persone colpite dal virus, che ora si trovano in isolamento, secondo quanto disposto dalle autorità sanitarie dell’Apss. Nel centro della Valsugana, il focolaio è invece circoscritto ad un unico nucleo familiare. La situazione è stata resa nota questo pomeriggio in conferenza stampa dal presidente della Provincia autonoma di Trento, affiancato dall’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, oltre che dal dirigente generale del Dipartimento Salute e Politiche sociali, Giancarlo Ruscitti, dal direttore generale pro tempore dell’Apss, Pierpaolo Benetollo e dal direttore del Dipartimento di Prevenzione, Antonio Ferro. “Si tratta di numeri che colpiscono, ma che non devono spaventare: diamogli il giusto peso” ha osservato il presidente, evidenziando peraltro come “nonostante aziende e singoli cittadini trentini si stiano comportando correttamente, i fattori di rischio esistono, dato che il nostro territorio non è un mondo chiuso”.” Hanno detto in conferenza stampa.

stituita dall’Azienda sanitaria ai primi di marzo, alle porte dell’ondata pandemica, la Centrale territoriale Covid di Trento ha garantito, in questi mesi difficili, una sorta di coordinamento degli interventi sul territorio per la presa in carico dei pazienti Covid non ricoverati, in continuità con i medici di medicina generale e con quelli delle unità speciali di continuità assistenziale. Un luogo di raccordo con gli interlocutori esterni, come i sindaci, le forze dell’ordine, gli altri soggetti pubblici e privati del territorio, in forte integrazione con il Dipartimento di prevenzione. Oggi, il presidente della Provincia e l’assessore alla Salute, accompagnati dal direttore del Dipartimento Salute, Giancarlo Ruscitti e dal direttore generale facente funzioni di APSS, Pier Paolo Benetollo, hanno visitato gli uffici della centrale per ringraziare gli operatori del lavoro svolto in questi mesi.