Un fulmine sulla statua della libertà

Un forte temporale si è abbattuto sulla città di New York ieri, mercoledì 22 luglio: un fulmine ha colpito proprio la Statua della Libertà ed è stato “catturato” dalla webcam di Mikey Cee. Certamente un video suggestivo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, da New York. D’altra parte, la Statua della Libertà funge da ‘punta’ isolata e può attirare le scariche elettriche. Il video è subito diventato virale sui social (e non solo).