“Esprimo profonda soddisfazione per l’accoglimento dell’ordine del giorno sul potenziamento degli aiuti all’export di prodotti trentini, di cui sono il primo firmatario. Dall’ascolto diretto degli imprenditori del territorio è emerso come la qualità dei nostri prodotti riscuota grande successo e apprezzamento una volta commercializzato in mercati UE ed EXTRA UE”.

Con queste parole il Consigliere provinciale di Lega Salvini Trentino, Denis Paoli, è intervenuto nella giornata odierna per commentare l’approvazione del suo ordine del giorno che, nei fatti, aiuterà non poco l’economia trentina in questo momento così delicato.

Paoli ha ricordato come, troppo spesso, le PMI facciano fatica ad entrare nel mercato estero, precludendosi così tutte le opportunità che questo mercato riserva. In questo senso, il potenziamento degli aiuti all’export assume connotazioni ancora più rilevanti dato che permetterà di aiutare un settore in difficoltà.

“Per questo sono convinto che potenziando l’aiuto provinciale nei confronti delle aziende esportatrici, ma anche nei confronti delle startup, si possa innanzitutto aiutare un settore – quello dell’export – particolarmente colpito dal Covid-19 e, in secondo luogo, favorire l’espansione del marchio Trentino nel mondo al fine di ottenere importanti ritorni di immagine per il territorio intero” ha infine concluso il Consigliere Denis Paoli.