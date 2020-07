Rock Music Festival: la grande musica dal vivo torna alla Fly Music Arena. Tre concerti a partire dal 29 agosto

Dopo i mesi di stop, torna alla Fly Music Arena di Besenello la grande musica dal vivo. E lo fa con un evento che si preannuncia imperdibile per gli appassionati del genere: il Rock Music Festival. Tre le date in calendario, per altrettante band tra le più interessanti della scena rock in Italia.

Il festival, proposto da Progetto Eventi, si aprirà con i Killer Queen (29 agosto), che proporranno un viaggio tra i più grandi successi della formazione di Freddy Mercury. Fedeltà all’originale e qualità altissima sono la cifra distintiva della band fiorentina, prima cover band dei Queen in Europa, sulle scene da 25 anni.

A seguire, il 12 settembre, sarà sul palco l’eclettico Matthew Lee, cantante e pianista definito dalla stampa “nuovo fenomeno del rock and roll italiano”, che porterà in Trentino una tappa del suo “Legends” Summer Tour 2020. Frutto di un esperimento musicale realizzato con il suo pubblico durante il lockdown, Legends è un omaggio alle leggende del rock, dagli esordi degli anni ’50 e ’60 fino alla scena contemporanea, un excursus dal sapore vintage reso ancora più apprezzabile grazie al mix con i brani originali della carriera di Lee.

Chiuderà il festival, il 26 settembre, il grandioso Abba Show, poliedrica performance che vedrà il palco dell’Arena accogliere uno strepitoso spettacolo di luci, costumi e coreografie, a metà tra il concerto e il musical, che farà rivivere la musica degli Abba e le atmosfere degli anni Settanta e Ottanta.