La foto fake sulla manifestazione a Berlino contro le restrizioni dovute a Covid

Le foto che stanno circolando della manifestazione avvenuta a Berlino per via delle restrizioni imposte a causa del coronavirus? Spesso false, anzi da retrodatare nel tempo. In queste ore nella rete circola la notizia di diverse migliaia di persone, circa 20mila, che si sono radunate a Berlino per manifestare contro le restrizioni imposte a causa del coronavirus. I manifestanti, pochi dei quali indossavano mascherine, hanno cominciato ad assembrarsi sulla centrale Unter den Linden e nelle vie limitrofe, prestando poca attenzione alle regole di distanziamento. Molti i cartelli con le scritte “libertà” o “resistenza” e slogan come “la più grande teoria della cospirazione è la pandemia di coronavirus”.

La polizia è intervenuta a Berlino per disperdere la manifestazione, riferisce un loro portavoce all’agenzia Dpa, dopo aver verificato che gli organizzatori non sono in grado di far rispettare le distanze e le misure di sicurezza.

Il problema non è stata tanto la manifestazione di per sé, quanto piuttosto la diffusione in rete di numerose foto false. Una di queste rappresenta una folla oceanica, condivisa da molti utenti italiani che hanno creduto in una manifestazione di totale e diversa portata. La foto più famosa la si può trovare qua sotto e ha come unico difetto quella che è stata scattata oltre vent’anni fa.