Meloni: “Barchini e Virus, ma il Governo pensa allo Ius Soli”

“Allarmanti notizie arrivano dalla Sicilia: gli sbarchi continuano senza tregua e siamo vicini al collasso. E in tutta Italia sono ormai troppi i casi di immigrati che violano la quarantena, anche dopo essere risultati positivi al Covid, come è accaduto oggi a Palermo.

Si può sapere che cosa sta facendo il governo per arginare questo gravissimo fenomeno? Dobbiamo proprio rischiare di vanificare tutti i sacrifici fatti per questa spregiudicata politica immigrazionista? Davvero in Italia chi arriva illegalmente è al di sopra della legge e può fare quello che vuole, anche mettere a rischio la salute e la vita dei cittadini? Basta: la misura è colma”.

“L’Italia al collasso tra aziende e italiani in ginocchio, continui sbarchi e immigrati che fuggono dalla quarantena (molti positivi al Covid)… e a cosa pensa il Pd? Allo Ius Soli.

Non bastava l’inutile sanatoria della Bellanova, il cui unico risultato – come avevamo previsto – è stato quello di incentivare gli sbarchi, la sinistra al governo spinge affinché l’Italia diventi ufficialmente il campo profughi d’Europa.

Faremo le barricate per fermare la furia immigrazionista e anti-italiana della sinistra e per dare alla nostra Nazione un governo che abbia come priorità l’Italia e gli italiani”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.