Comunali Trento. Sarà Martina Loss la capolista per la Lega Salvini Trentino

Sarà l’Onorevole Martina Loss la capolista per la Lega Salvini Trentino in occasione delle elezioni comunali che si svolgeranno a Trento il prossimo 20 e 21 settembre. Questo quanto emerge da fonti accreditate all’interno della sede della Lega in Piazza Cesare Battisti a Trento. Seconda nella lista sarà il Capogruppo della Lega uscente, Bruna Giuliani, così come appaiono sicuri nella lista dei candidati tutti i Consiglieri comunali uscenti.

Quasi sicura la candidatura dell’ex Consigliere provinciale Giuseppe Filippin così come è altamente probabile una candidatura da parte del Consigliere provinciale Devid Moranduzzo.