Caldonazzo. Lega presenta la sua lista: “Bisogna guardare al futuro”

Contestualmente alla presentazione della lista a sostegno di Andrea Merler per Trento, la Lega Salvini Trentino ha presentato anche la lista a sostegno del candidato Sindaco Cesare Ciola, a Caldonazzo.

Tale lista è composta da: Greco Natalina, Broll Pamela Mery, Curzel Giancarlo, Degiampietro Miriam, Ravanelli Donatella, Campestrin Denis, Curzel Angelita, Agostini Luciano, Dalsass Elisa, Daccordo Andrea, Gjiriti Denis, Scarlato Alberto, Bernabè Mattia.

Una volta terminata la presentazione, la candidata Natalina Greco ha voluto commentare entusiasticamente: “il nostro Programma – frutto di un’attenta attività di ascolto del territorio – concentra la sua attenzione innanzitutto su famiglie, giovani e anziani. Caldonazzo deve guardare al futuro. Per questo è doveroso investire su tutti i servizi e le strutture necessarie alla nascita e alla diffusione di un forte senso di comunità. In questa direzione, siamo consapevoli dell’importantissimo ruolo che può essere giocato da associazioni sportive e di volontariato, le quali saranno quindi al centro delle nostre politiche comunali. Un altro punto focale dev’essere il rilancio del centro storico. Abbellimento, recupero del patrimonio edilizio e miglioramento della viabilità sono tutti concetti che – in sinergia l’uno con l’altro – contribuiranno ad aumentare sensibilmente il potenziale di un paese come il nostro, a forte vocazione turistica”.