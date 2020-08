Dalzocchio (Lega Trentino): “Corso di medicina a Trento, un enorme passo in avanti per la nostra Provincia. Grazie alla Giunta Fugatti e alla Lega”

Mara Dalzocchio, Capogruppo in Consiglio provinciale della Lega Salvini Trentino, è intervenuta sul Corso di medicina che sarà presente sin dal prossimo Anno Accademico presso l’Università degli Studi di Trento. “Il Trentino del cambiamento, oggi, è più vicino” sono state le prime parole della Consigliera.

“Nelle scorse ore, è infatti giunto dal Ministero il definitivo nullaosta per l’avvio del primo corso di laurea in Medicina e Chirurgia” afferma la Dalzocchio. “I posti disponibili saranno 60, con i primi test il 3 settembre e le prime lezioni, Covid permettendo, partiranno a metà ottobre. Il corso avrà luogo in pieno centro città a Trento, nelle aule di Palazzo Consolati. Trovo difficile non condividere la grande soddisfazione espressa del Presidente Fugatti per questo traguardo, considerando il peso di tale novità“.

Il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, messo a punto nell’ambito di una collaborazione tra l’Ateneo trentino e l’Università degli Studi di Verona, rappresenta un arricchimento della vocazione universitaria del capoluogo. “Un arricchimento di cui c’è bisogno particolarmente in questo momento, dato che quello che a breve partirà è un corso di laurea che investe un ramo del sapere, quello medico e sanitario, la cui prioritaria rilevanza è tata sottolineata proprio negli ultimi mesi dall’esperienza pandemica, che ha portato tutti a ricordare quanto sia decisiva la competenza e la formazione dei professionisti della salute” ha commentato la Consigliera provinciale.

“C’è però chi si sta già adoperando per ridimensionare la portata di questa novità per il Trentino, che io invece definirei epocali. Peccato per loro che anche il Rettore dell’Università di Trento, Paolo Collini, abbia già dichiarato come sia stato fatto un bel lavoro in tempi rapidi” sostiene la Dalzocchio. “In una Provincia dove col centrosinistra si arenavano già in fase progettuale proposte non di rado faraoniche, con il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia l’Assessore alla Cultura Mirko Bisesti, la Giunta Fugatti e in generale il governo leghista del Trentino dimostrano come si possa lavorare bene e in poco tempo“.

“Serve determinazione e voglia di fare affinché il Trentino del cambiamento diventi sempre più tale. La Lega, spesso accusata di ignoranza e ottusità, è invece riuscita a portare in Trentino un nuovo Corso di Laurea, per di più fondamentale come quello di Medicina: confido che questo possa aprire gli occhi a quanti finora hanno coltivato pregiudizi infondati” prosegue la Consigliera, che rilancia: “La maggioranza dei trentini, ne sono certa, ha da tempo compreso lo spirito di concretezza e di servizio al bene comune che anima questa Giunta provinciale e questa maggioranza di Governo, della quale oggi più che mai sono orgogliosa di far parte“.