Giorgia Meloni sarà a Trento il 1° settembre per lanciare la volata di Andrea Merler alla carica di Sindaco del capoluogo trentino. Questa la notizia che arriva da Adolfo Urso, Senatore e Commissario regionale di Fratelli d’Italia. La Meloni sarà così il primo leader nazionale dei partiti di Centrodestra a dare il proprio contributo per l’appuntamento elettorale.

“Giorga Meloni sarà il primo leader nazionale del Centrodestra a presenziare alla campagna elettorale di Trento. Questo evidenzia la grande importanza che Fratelli d’Italia attribuisce alla sfida per il cambiamento e il buon governo non solo nella Città di Trento ma anche in tutto il Trentino” commenta Urso.

Per Urso questa visita sarà l’occasione per dare un segnale molto significativo per i cittadini trentini, ma sopratutto per tutte quelle persone che hanno deciso di sostenere Fratelli d’Italia alle prossime comunale, con un’attenzione particolare a chi ha deciso di scendere in campo sotto il simbolo del partito.

Persone, appartenenti a diversi settori, che nonostante siano alle prime esperienze politiche hanno deciso di lavorare attivamente per contribuire al rilancio della città attraverso un programma ben definito, con i propri cardini in temi chiave come la sicurezza, la solidarietà e lo sviluppo.