400 persone in San Marco: Giorgia Meloni a Trento per Merler

La chiamano “Aria di vittoria” e consiste nella grande mobilitazione che anche a Trento in sostegno di Andrea Merler ha avuto enorme risonanza.

“Sviluppo, sicurezza ed attenzione al sociale.” I simpatizzanti del partito si sono riuniti in San Marco insieme alla compagine per le comunali.

Trento alla svolta?

“Siamo il partito delle siracinesche aperte e per noi uno vale uno.” Sono le parole di Giorgia Meloni che ha parlato del trentotto per cento delle imprese a rischio chiusura.

Giorgia Meloni non ha risparmiato di parlare della esperienza del Governo Conte colpendo la Ministra dell’Istruzione Azzolina. Che appalta banchi a rotelle.

“Serietà, chiarezza, coerenza e sano pragmatismo” sono le parole di Andrea de Bertoldi a commento del miracolo Meloni.

Andrea de Bertoldi Trento San Marco

Un commento molto positivo anche dai candidati che sono in corsa per Andrea Merler sindaco a Trento. #unamarciainpiù è il motto di Merler che in una giornata di grande successo come quella di oggi incassa certamente una enorme visibilità nazionale grazie alla presenza di molti politici di rilievo che seguono il Tour dell’Onorevole Meloni. #patriotiditalia

La giornata ha avuto risalto nazionale grazie anche all’attenzione dedicata. Foto Urso. MC