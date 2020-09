Walter Clauser di Agire per il Trentino, candidato a Borgo d’Anaunia a sostegno di Graziadei

Alle elezioni comunali che si terranno nel nuovo comune di Borgo d’Anaunia il 20 e 21 settembre 2020, Walter Clauser – Coordinatore territoriale di Agire per il Trentino per la Val di Non – scenderà in campo all’interno della lista “Castelfondo Fondo Malosco – Impegno Comune” a sostegno del candidato Sindaco Daniele Graziadei.

Walter Clauser è stato Sindaco del Comune di Malosco e Assessore della Comunità di Valle della Val di Non. Lavora in Polizia a Bolzano, occupandosi in particolare di minori e casi di stalking. Con la collaborazione di alcuni amici, organizza su tutto il territorio trentino serate riguardanti il contrasto alla tossicodipendenza e al bullismo. Inoltre è presidente dell’Associazione Ladina “Rezia“, che da anni si batte per il riconoscimento della ladinità nonesa.

Il commento di Claudio Cia, Consigliere provinciale e Segretario Politico di Agire per il Trentino: “Walter proviene da un vissuto amministrativo di successo come Sindaco di Malosco e Assessore della Comunità della Val di Non. Una persona apprezzata dai suoi cittadini perché molto concreta e attenta ai bisogni della loro sicurezza; ha inoltre sempre dimostrato una grande sensibilità per i temi sociali che interessano sia giovani, che anziani, che famiglie“.

“Walter – prosegue Cia – è sicuramente una persona di grande affidabilità, su cui i cittadini possono riporre la loro fiducia anche nei confronti della causa della ladinità nonesa, per cui da anni si sta spendendo, trovando il pieno sostegno di Agire anche per future iniziative di interesse provinciale“.