Rovereto, folla da Salvini e poca contestazione

Al fianco di Andrea Zambelli in corsa per Sindaco.

Nonostante per l’organizzazione il successo fosse chiaro mai si sarebbe potuto aspettare Matteo Salvini di trovare quella enorme massa di gente nella roveretana piazza. Per accompagnare Andrea Zambelli in corsa per Sindaco e con lui Maurizio Fugatti governatore e Mirko Bisesti.

Questo potrebbe essere. Un indizio del cambiamento. Selfie, sorrisi ed entusiasmo.

Non abbiate timore delle contestazioni ha detto in sostanza Matteo Salvini che la volta scorsa era stato poco velatamente minacciato.

Non si possono negare le evidenze. Il leader della lega ha fatto il pieno anche a Roverto in Tour di fianco ad Andrea Zambelli candidato sindaco per il centrodestra locale.

Matteo Salvini a Trento al fianco di Andrea Merler per Sindaco di Trento.

Identico se non maggiormente partecipato l’incontro in corso a Trento.

QUI diretta facebook. Un bagno di folla che premia la lega anche nel capoluogo.