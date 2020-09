Siringhe davanti alle scuole elementari “Nicolodi” in via Fogazzaro a Trento

I problemi relativi al degrado e al consumo di droga continuano a tenere banco nella Città di Trento. Questa mattina, a esempio, sono comparse delle siringhe nei pressi delle scuole elementari “A. Nicolodi” in via Antonio Fogazzaro 2.

Purtroppo, non è la prima volta che ci troviamo a dover commentare episodi del genere che, ciclicamente, tornano ad essere di strettissima attualità.

Basti ricordare a quanto accaduto, ancora nel 2018, a Lavis quando una siringa usata era stata trovata dinnanzi all’ingresso delle scuole medie locali. Un altro episodio degno di nota era stato quello relativo alla scuola elementare “Aldo Schmid” di Trento, nel di cui parcheggio erano state trovate siringhe usate.

Non solo le scuole, un evento simile era avvenuto, lo scorso mese di febbraio, anche nel parcheggio riservato ai consiglieri comunali in Piazza Dante dove erano state ritrovate, insieme ad altri oggetti, anche delle siringhe usate. A denunciare il fatto era stato l’attuale candidato sindaco per il centrodestra, e allora Consigliere comunale, Andrea Merler.

La ciclicità con la quale questo problema si ripropone evidenzia, ancora una volta, come la questione “droga e degrado” sia ben lungi dall’essere risolta, con la città di Trento e la cittadinanza ancora, purtroppo, vittima di queste incresciose situazioni.