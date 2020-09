Mughini, Veneziani, Castellitto e Jodice a ‘La Festa della Rivoluzione – d’Annunzio torna in Abruzzo’

PESCARA- Sergio Castellitto, con il regista Gianluca Jodice, Giampiero Mughini e Marcello Veneziani, le auto d’epoca di d’Annunzio e, infine, la chiusura affidata alla bacchetta del Maestro Luisella Chiarini e alla tromba originale del Maestro Morricone, Nello Salza con il Concerto del Conservatorio di Pescara ‘Luisa d’Annunzio’. Sono questi sabato 5 settembre, i protagonisti della quarta giornata de ‘La Festa della Rivoluzione – d’Annunzio torna in Abruzzo’, promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale d’Abruzzo, con il Consiglio e la giunta regionale e il Comune di Pescara.

Una giornata ricchissima di appuntamenti che racconteranno il personaggio d’Annunzio a tutto tondo, tra passioni di vita privata e la vita pubblica del costituzionalista de ‘La Carta del Carnaro’. E proprio domani il Presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri consegnerà il Premio del Vittoriale all’attore Sergio Castellitto, che presenterà in anteprima a Pescara i primi trailer e clip del film in uscita ‘Il Cattivo Poeta’, in programma al Festival di Venezia.