Catturato M49 nel Lagorai. Era fuggito dal Casteller a fine luglio

Finisce la telenovela legata all’orso M49 che ancora lo scorso fine luglio era fuggito dal recinto del Casteller, spingendosi sino alla zona delLagorai dove era stato avvistato diverse volte nell’ultimo periodo.

Il Corpo forestale provinciale ha infatti comunicato di aver catturato le plantigrade utilizzando una trappola a tubo. Un particolare tipo di trappola che era già risultato efficace, in passato, perla cattura di M49.

Il Corpo forestale ha reso noto inoltre, come ulteriori dettagli circa questa importante operazione verranno diffusi nella serata odierna.

Si conclude così, per ora, l’ennesimo episodio legato a M49 e alle sue fughe, con il plantigrado divenuto famoso per le sue scorribande e per il suo“desiderio di libertà” che l’hanno portato a fuggire già due volte dal recinto del Casteller.