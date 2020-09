Inaugurazione OPEN AIR di Voce24News webtv

La giornata ha avuto inizio alle ore 15.00 presso lo Sporting Hotel Trento in un set allestito all’aperto per la registrazione di trasmissioni televisive, nella forma di talk show a marchio VOCE24NEWS.IT. La Web Television ha già cominciato a diffondere le trasmissioni da 10 giorni ( qui per vedere ), raggiungendo in pochi giorni oltre 20 mila contatti.

La prima parte “Alla ricerca del nuovo che verrà. Business innovativi di grande valore” a cura di Iris Devigili di VOCE24NEWS con il Dott. Andrea Sartori, Executive Manager di HIT Hub Innovazione Trentino Fondazione vocata a creare le condizioni allo sviluppo e trasferimento tecnologico, nuove attività e nuove imprese e idee, il Dott. Mauro Casotto Direttore Operativo di Trentino Sviluppo SpA, agenzia per lo sviluppo di innovazione e marketing territoriale, l’ Ing. Paolo Traverso della Fondazione Bruno Kessler, una delle eccellenze Trentine, nazionali e internazionali nel mondo della ricerca e la Dott.a Alessandra Sorrentino Area Manager Trentino di Brennercom, partner tecnologico di Voce24news.it.





La ricerca è uno dei settori a cui vengono dedicate meno risorse in Italia, ma che produce grandi cambiamenti nella nostra vita quotidiana. Siamo in grado come medio piccole e micro imprese del Trentino di accogliere e trasformare i frutti della ricerca in sviluppo di business? Quale il futuro qui in Trentino per la nuova imprenditoria legata ai centri di ricerca, fiore all’occhiello della nostra provincia?

Alle ore 16.00 la seconda parte per parlare di economia etica, di sostenibilità e di sviluppo economico dalle molteplici sfaccettature. “Green DNA. Molto si crea e nulla di distrugge” a cura di Elisabetta Cardinali di VOCE24NEWS (ore 16). Ne hanno parlato Alessandro Cavagna di Ricicla Trentino 2 s.r.l., main sponsor della manifestazione, azienda leader nel recupero e riciclo dei materiali, il Cavalier Giovanni Coletti di Ecotrentino s.r.l. imprenditore leader del Trentino che ha sviluppato e sta sviluppando nuovi sistemi riciclabili di filtraggio dell’aria, il Dott. Sergio Pajola di Ecoreforma s.r.l., start up con sede a Rovereto e a Porto Mantovano che raggruppa oltre 20 imprese ed è focalizzata sulle ristrutturazioni edili in una logica di sostenibilità e risparmio energetico, Gianenrico Sordo titolare di Aluray azienda creativa, specializzata nello sviluppo di nuovi progetti e per finiture riciclabili e ecosostenibili nel mondo dell’edilizia.

L’attenzione all’ambiente e al suo deteriorarsi è molto forte qui in Trentino. A nessuno però sfuggono i cambiamenti climatici, da Vaia alla riduzione dei ghiacciai. L’anima green non ci sembra abbia modificato apocalitticamente le nostre vite, ma ci aiuta veramente a non sprecare le risorse naturali? Riuso, riciclo, trasformazione e innovazione ci consentono di mantenere un’alta qualità di vita a minor impatto ambientale?

Infine alle ore 17.00 il tema è stato il turismo in questo momento importante di svolta del settore legato all’incidenza Covid che ha scardinato molte nostre certezze. “Ciao bellezza Trentina! Che splendida vacanza, così naturale e coinvolgente…anche sul web” a cura di Francesca Mazzalai. Ospiti di eccezione: Paola Pancher Responsabile Media e PR Trentino Marketing che rappresenta il sistema trentino nel suo insieme come brand sui mercati, Carlo Debiasi Direttore della Cantina Toblino, portatore di esperienze nel mondo dell’enogastronomia e della ristorazione collegata al turismo, Paola Mora Presidente del Coni Trentino che ci parlerà delle ricadute economiche e salutistiche in un certo senso dello sport sul sistema turistico, Assessore Giulia Zanotelli Assessorato all’agricoltura PAT che ci illustrerà la visione strategico-politica del sistema nel suo complesso.

Taglio del nastro e inaugurazione ufficiale a partire dalle ore 19 alla presenza di Roberto Conci, Editore, direttore generale di Trentino Produzioni e Responsabile della Produzione di Voce24news, Mario Garavelli, Progetto imprenditoriale web tv voce24news.it, Gianni Bort, Presidente C.C.I.A.A. di Trento, Achille Spinelli, Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro PAT, Maurizio Fugatti, Presidente Provincia Autonoma di Trento. Per il parterre di ospiti d’eccezione un buffet ricercato e gustoso a base di prodotti rigorosamente Trentini. Foto Voce24News QUI