Magdi Allam ospite di Riva Destra a Peschiera del Garda. Interverrà anche Luca De Carlo (FdI)

Il giornalista e scrittore Magdi Allam sarà a Peschiera del Garda, ospite di Riva Destra, movimento federato a Fratelli d’Italia, per presentare il suo ultimo libro ‘Stop Islam‘. Saranno presenti il Sindaco di Peschiera del Garda Orietta Gaiulli, il coordinatore regionale per il Veneto di Fratelli d’Italia Luca De Carlo – candidato alle elezioni suppletive del Senato nel collegio della provincia di Verona – e per Riva Destra interverranno Fabio Schiuma e Angelo Bertoglio, rispettivamente segretario e vicesegretario nazionale di Riva Destra.

Parteciperà anche l’Onorevole Ciro Maschio, Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Verona, secondo quanto riferisce il coordinatore provinciale veronese di Riva Destra Filippo Spadafora, che poi ha voluto ringraziare caldamente l’amministrazione comunale di Peschiera del Garda.

“L’adesione del Sindaco Gaiulli, insieme al Vicesindaco Elisa Ciminelli, alla comunità militante di Riva Destra, avvenuta durante la nostra due giorni di festa nazionale di Roma il 30 giugno e il 1° luglio scorsi, alla quale hanno partecipato diversi parlamentari dei partiti del Centrodestra e conclusa del capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida, conferma come il nostro movimento lavori per sostenere il progetto di Giorgia Meloni di coinvolgere anche personalità e realtà esterne ai partiti, al fine di dare al Veneto e all’Italia governi sovranisti che difendano gli interessi, la cultura e la storia del nostro popolo“.

L’incontro con Magdi Allam avverrà domenica 13 settembre, alle ore 11.30 presso la sala consiliare del Comune di Peschiera del Garda, in Piazza San Marco.