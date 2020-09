A quale candidato sindaco sei più affine? Ecco il test di Questo Trentino per saperlo

Manca ormai una settimana al fatidico appuntamento delle elezioni comunali e i cittadini elettori sono presi nel vagliare i programmi dei candidati Sindaci al fine di decidere chi far diventare Primo cittadino per i prossimi 5 anni a Trento, Rovereto, Riva del Garda, Pergine, Ala e in tanti altri comuni del Trentino.

Per gli abitanti di Trento e di Rovereto Questo Trentino ha inventato un comodo sistema per aiutare, in tempi brevi, il cittadino a capire il candidato Sindaco con il quale ci sia più affinità. Così è stato elaborato un quiz che vede 16 le domande per Trento, 12 invece quelle per Rovereto, tutte sottoposte, nei giorni scorsi, ai candidati sindaco delle due città.

Per Trento gli argomenti principali riguardano la funivia Trento Bondone, i festival della città di Trento, la moschea, il problema dello spaccio e i limiti di velocità sull’A22. Per Rovereto i temi caldi sono il futuro del Mart e di Sgarbi, del rapporto con Trento e con i comuni limitrofi e della Valdastico.

