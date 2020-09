Gabriella Maffioletti aggredita al gazebo di Forza Italia

Esprimo piena solidarietà ai candidati e militanti di Forza Italia, a partire dalla candidata Gabriella Maffioletti, per l’aggressione subita nelle scorse all’angolo di via Manci con via Oss Mazzurana, dove il gazebo forzista è stato oggetto dell’aggressione di un violento. Fortunatamente, sul posto, sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine, che hanno bloccato ed identificato la persona fuori controllo, ma è chiaro che questo episodio – l’ennesimo simile in questa campagna elettorale – certifica un clima di intolleranza che deve essere condannato senza se e senza ma.

Simili episodi, incompatibili con ogni logica democratica, non dovranno più accadere.

Avv. Andrea Merler