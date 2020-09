Trentino Trasporti continua l’impegno, per garantire un trasporto sicuro ai passeggeri. Un breve video verrà diffuso sui tabelloni di stazioni e autostazioni, sul sito e sui canali social aziendali, per ricordare l’importanza delle azioni svolte per la sanificazione settimanale di stazioni, autobus e treni, che completa la pulizia giornaliera di maniglie, corrimano e delle superfici di contatto.

IL VIDEO DA GUARDARE QUI

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/172381/2995412/file/Video_3_Sanificazione_def.mp4

Nei mesi scorsi, altri due video hanno sottolineato l’importanza di seguire alcune semplici regole, come l’utilizzo della mascherina a terra e a bordo, e le molteplici possibilità di acquisto dei titoli di viaggio, a disposizione dei Clienti. Con un unico, fondamentale, obbiettivo per Trentino trasporti: “Viaggiare sicuri è un diritto. Farvi viaggiare sicuri è un nostro dovere”.