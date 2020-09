Flavia Vento abbandona il GF Vip

Ha pianto tutto il giorno ed ha dimostrato di non essere pronta per stare sotto tiro delle telecamere e in mezzo alla compagnia senza pace e senza riservatezza. Questo e’ il punto.

Ansia e lacrime: Flavia Vento ha saggiamente deciso di lasciare la casa del GF Vip pochissimi minuti fa.

A dirla tutta ieri era stata vista stranita in giardino. Al mattino era in crisi.

La casa non si presenta bella e ospitale. Molti hanno dato segni di cedimento chi per l’odore e chi per i letti malfatti e onestamente posizionati in modo imbarazzante.

Ma anche a livello di carattere i Vip scelti sono molto diversi tra loro. Quasi tutti sono personaggi timidi ed educati. Non sara’ per loro facile.

Tutti tranne una: la star di punta della trasmissione sarebbe dovuta essere la Contessa de Blanck.

Un piccolo problema: tralasciando le devastanti ed imbarazzanti condizioni in cui versa la signora, che a stento cammina senza deambulatore e continua a ingozzarsi, le prime velate insidiose lamentele.

Ella non gradisce le luci la notte. Non si trova con la logistica. Ha minacciato di lasciare la casa in confessionale. O cambia e spacca o non dura.

E per le prime 24 ore di trasmissione e’ gia’ tanta roba.