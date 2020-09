TikTok può contribuire all’istruzione di bambini e ragazzi. I ricercatori di Kaspersky spiegano come

I ricercatori di Kaspersky hanno osservato come TikTok, la nuova piattaforma di social media utilizzata principalmente dagli adolescenti e considerata da molti come un piattaforma dedicata esclusivamente al divertimento, possa essere utile in ambito scolastico e in particolare per fare i compiti a casa. A prima vista TikTok, social network fresco e divertente non sembra offrire molto oltre a video di danza e sfide che creano dipendenza; eppure, questa piattaforma offre anche contenuti educativi. Basta sapere come trovarli.

Molti forse non sanno, infatti, che i creatori di contenuti spesso condividono su TikTok molti video coinvolgenti ma educativi. Basta impostare adeguatamente il feed del social network per consentire a bambini e ragazzi di usufruire di questi contenuti. A questo proposito i ricercatori di Kaspersky hanno deciso di condividere alcuni suggerimenti su come trovarli e su come trasformare l’account TikTok in un’interessante risorsa educativa.