Bonus PC e internet

Il bonus serve per aiutare le famiglie meno abbienti con un ISEE inferiore ai 20.000 euro.

Saranno presto a disposizione i voucher internet e pc del valore di 500 euro per l’acquisto di abbonamenti internet e per i computer in comodato d’uso. Questo quanto diffuso oggi da Agenda Digitale a mezzo stampa.

Dopo molti annunci finalmente oggi come promesso il lancio. La parte economica dopo ottobre e fino a fine anno.

Le risorse stanziate corrispondono a 350 milioni di euro e valgono per chi ha un Isee tra i 20 e i 50mila euro. Per le imprese ci sono altri 600 milioni, sempre per una connessione internet veloce. L’importo del voucher può andare da 500 a 2mila euro in caso di connessione in fibra. Questo quanto confermato oggi.