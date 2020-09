E’ tutto pronto. Domani alle ore 15.00 si apre ufficialmente la 15^ edizione del Festival dell’Economia di Trento, dedicata al tema “Ambiente e Crescita”. Sarà un Festival speciale, completamente online, come sempre ricco di idee, di proposte e di confronti fra i più importanti economisti del mondo. Quaranta incontri, dal 24 al 27 settembre, con gli esperti che maggiormente hanno contribuito alla ricerca e alla definizione di strategie di politica economica sul tema “Ambiente e Crescita”. Una questione fondamentale del nostro tempo, non solo per la necessità di intervenire prima che i cambiamenti climatici diventino irreversibili, ma anche per capire come rilanciare l’economia colpita dagli effetti del Coronavirus. Per ragioni organizzative fra i relatori non ci sarà, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.



La cerimonia di inaugurazione, in programma alle 15.00, vedrà la partecipazione del direttore scientifico, Tito Boeri, del coordinatore del Comitato editoriale del Festival, Innocenzo Cipolletta, del rettore dell’Università degli Studi di Trento, Paolo Collini, di Gregorio De Felice di Intesa Sanpaolo, dell’editore Giuseppe Laterza, del presidente della Provincia autonoma di Trento e del sindaco di Trento.Qui sarà possibile seguire l’evento:https://2020.festivaleconomia.eu/event/inaugurazione-0Ricordiamo che tutti gli incontri saranno trasmessi via streaming sul sito del Festival, in italiano e in inglese. Una selezione di eventi sarà trasmessa in diretta in italiano anche sulla pagina Facebook. L’accesso al pubblico in sala non sarà consentito.www.festivaleconomia.itPer seguire il Festival dell’Economia in presenza, gli operatori dell’informazione; giornalisti, cameramen e fotografi, devono accreditarsi. Vi ricordiamo che tutti gli eventi, quest’anno, saranno trasmessi in diretta streaming e che soltanto una parte dei relatori sarà presente fisicamente. La possibilità di seguire gli incontri in presenza, per ragioni legate al contenimento della pandemia, sarà comunque subordinata al numero di richieste che riceveremo.Qui il modulo per accreditarsi:https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/pressevent/accreditation/ita/162056 (fm)

L’edizione 2020 dell’evento, che fin dagli esordi ha riscosso un grandissimo successo e che ha portato in Trentino decine di premi nobel, intellettuali e studiosi, ma anche di uomini d’impresa, politici, opinionisti e divulgatori, sarà necessariamente online. Ma come sempre il Festival dell’Economia porterà con sé idee, proposte confronti, di cui oggi più che mai abbiamo bisogno.

