L’Europa boccia la linea italiana: niente ricollocamento obbligatorio dei migranti

Non ci sarà il trasferimento obbligatorio dei migranti nel “Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo”, adottato oggi dalla Commissione europea. Esce sostanzialmente sconfitto il Governo Conte II, che invece aveva richiesto un ricollocamento degli sbarcati verso gli altri Paesi dell’Unione Europea.

La strategia dell’Unione si baserebbe su tre principali linee guida: una “procedura di frontiera integrata”, con uno screening pre-ingresso che chiarisca l’identità delle persone che attraversano le frontiere europee senza autorizzazione o sbarcate dopo un’operazione di salvataggio, con conseguente controllo sanitario e di sicurezza aumentando la velocità decisionale sugli eventuali rimpatri; una richiesta di “solidarietà” tra tutti gli Stati membri, chiedendo di mettersi a disposizione per l’accoglienza nei periodi di principale stress; una “partnership” con Paesi extra-UE che aiuteranno ad affrontare il problema del traffico di migranti.

Il sostegno, dunque, sarà sempre su base volontaria, coinvolgendo la “solidarietà” e addirittura Paesi non appartenenti all’Unione Europea ma non ci sarà alcun ricollocamento obbligatorio. Se non si attivasse il “meccanismo di solidarietà”, dunque, potrebbe tranquillamente verificarsi la possibilità di centinaia di migranti fermi in Italia dopo il primo sbarco. L’Unione Europea però assicura che dal 1° gennaio 2021 entrerà in vigore il Corpo permanente della Guardia di Frontiera e Costiera europea, per dirigere tutte le operazioni.