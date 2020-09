Religion Today Filmfestival: ieri l’apertura alla Campana dei Caduti

Religion Today ritorna alla Campana dei Caduti di Rovereto per l’apertura della XXIII edizione, dal titolo “Earth I Care, custodi della Terra”, dedicata all’ambiente e al ruolo dell’essere umano come custode della natura.

L’attrice italiana originaria di Cassino, Claudia Conte, è l’ospite d’eccezione e madrina di quest’edizione del Festival, in programma fino al 30 settembre.

Sempre mercoledì, in piazza Fiera a Trento, nel tardo pomeriggio, è stata inaugurata alla “Tenda di Abramo” la mostra fotografica “Siblings In Sport”, sguardi fraterni sulla disabilità.

Ambiente, pace, diritti e dialogo interculturale: gli ingredienti per una XXIII edizione sono tutti pronti ad essere mescolati per la XXIII volta, con l’obiettivo di regalare emozioni e nuove prospettive alla cittadinanza trentina fino al 30 settembre.

Fonte: ufficio stampa Trento Film Festival

Info e programma: http://www.religionfilm.com/it



Mercoledì sera alle 21.30 si è chiuso con i 100 rintocchi di pace della Campana “Maria Dolens” l’evento ufficiale di apertura e presentazione di Religion Today 2020.