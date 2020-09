Francia. Attentato vicino all’ex sede di Charlie Hebdo, 4 feriti gravi

Secondo quanto riportano diversi media francesi, a Parigi, la polizia sarebbe intervenuta per un tentativo di attentato avvenuto nei pressi dell’ex sede della rivista Charlie Hebdo, già oggetto del famoso attentato di matrice islamica nel gennaio del 2015.

Stando alle prime ricostruzioni sarebbe stato un attacco all’arma bianca, con 4 persone accoltellate (tra cui una donna) e sarebbe avvenuto nella zona di boulevard Richard Lenoir, molto vicino alla vecchia sede di Charlie Hebdo.

La notizia sarebbe confermata anche da un tweet del giornalista di France 24, Christophe Dansette, che ha affermato: “Attacco all’arma bianca nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo. Almeno 3 feriti gravi. Aggressore in fuga. Caccia all’uomo in corso.”

Il quotidiano Repubblica, in merito, riporta anche le parole di un testimone della vicenda: “Ho sentito delle grida, mi sono affacciato alla finestra e ho visto una giovane donna con una ferita alla testa e del sangue sul viso, era nel panico. Veniva dal palazzo della vecchia sede di Charlie Hebdo.”

Nonostante l’intervento tempestivo della polizia, gli attentatori sarebbero attualmente in fuga.