La tragedia in Ucraina questa sera quando un aereo Antonov AN-26 si è schiantato vicino alla città di Chugheev, una città dell’Oblast’ nella regione di Kharkiv, nella parte orientale dell’Ucraina. Secondo le prime notizie, l’aereo si è schiantato vicino a una strada, durante un volo di addestramento, con un equipaggio di 23 persone.

In una dichiarazione, il Ministero degli affari interni dell’Ucraina afferma che le informazioni ufficiali del Servizio statale di emergenza dell’Ucraina affermano che 22 dei passeggeri hanno perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste gravemente ferite, con ustioni sul 90% dei loro corpi. Le indagini sono in corso, , evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, mentre finora non sono note le cause che hanno portato alla tragedia.