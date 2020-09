PATT: “Carenze nella didattica a distanza”

“C’è incertezza sul come gestire al meglio bambini e ragazzi bloccati a casa in quarantena da Covid.

Quale autorevole testimone, anche il presidente Fugatti certifica in un recente, quanto infelice video apparso nei giorni scorsi su “Il Dolomiti”, la problematica. Non è solo, il Presidente, quando cerca di immaginare il momento nel quale si occuperà di come aiutare i genitori a curare questa delicata fase; anche l’Assessore all’istruzione infatti, destreggiandosi tra un comizio elettorale e l’altro sta sicuramente pensando come organizzerà la didattica a distanza per ragazzi e bambini bloccati a casa in quarantena da Covid.

Peccato che per alcuni di loro questa prassi sanitaria sia già iniziata e alcuni genitori e studenti abbiano rilevato l’assenza di opportuna assistenza tecnica da parte del personale docente. Chiediamo se gli istituti comprensivi, siano in grado di mettere gli insegnati nelle migliori condizioni di poter operare in tal senso.”

E’ quanto fanno presente in Consiglio Provinciale i componenti del Partito Autonomo Trentino e Tirolese, nelle persone di Paola deMagri, Michele dalla Piccola e Ugo Rossi, con una interrogazione e una nota alla stampa.

Fonte: IP via mail.