Pediatri coinvolti nelle vaccinazioni antinfluenzali dei bambini fra 6 mesi e 6 anni

La campagna parte in anticipo.

E’ stato approvato oggi dal Comitato provinciale dei medici pediatri di libera scelta, durante un incontro che si è tenuto presso l’Assessorato provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, un progetto che vede partecipi i pediatri presenti sul territorio provinciale per effettuare le vaccinazioni antinfluenzali nell’ambito della prossima campagna vaccinale.

I pediatri disponibili saranno coinvolti in particolare nell’effettuazione delle vaccinazioni dei bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni, ai quali la vaccinazione sarà offerta gratuitamente, come stabilito dalla Giunta provinciale ad agosto, con un provvedimento nel quale si estendeva la gratuità del vaccino ad alcune categorie di persone fra cui appunto i bambini tra 6 mesi e 6 anni.

I pediatri potranno vaccinare sia i propri assistiti che gli assistiti di pediatri appartenenti allo stesso ambito territoriale non aderenti al progetto. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari renderà noto l’elenco dei pediatri disponibili per ciascun ambito.

I pediatri potranno avvalersi della collaborazione di personale infermieristico e potranno utilizzare, laddove possibile, locali dell’Azienda sanitaria che saranno messi a loro disposizione.