Covid19, Fu così che Conte propose la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021

Lo ha annunciato il presidente del Consiglio in una diretta Facebook. Certo era già nell’aria e noi avevamo già dato una precedente anticipazione, ma ora sembrerebbe essere ufficiale. O quasi.

Già lo scorso 31 gennaio il governo aveva dichiarato, per la durata di 6 mesi, quindi fino al 31 luglio, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario innescato dalla pandemia di coronavirus. Il provvedimento era stato poi prorogato fino al 31 ottobre e adesso, come ha dichiarato Conte, verrà prolungato fino al 31 gennaio. Questa volta passando per il Parlamento.

La proposta, infatti, verrà fatta alle camere, secondo quella che è la nuova bozza del Dpcm contente quella che in teoria dovrebbe essere, dopo le numerose polemiche scatenatesi per la precedente bozza, (poi cancellata) la versione definitiva del testo, con la proroga di tutti gli stati d’emergenza in essere “diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il Covid-19”. La battaglia, insomma, tra maggioranza e opposizione, è nuovamente aperta.