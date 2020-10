U.S.A, Ad un mese dalle elezioni, Trump e Melania positivi al Covid-19: ecco le loro condizioni

“La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!”

Con queste parole, postate direttamente dal proprio profilo ufficiale Twitter, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato al mondo di essere risultato, insieme alla moglie, positivo al Covid-19.

Trump, impegnato negli ultimi comizi elettorali prima delle elezioni, ha immediatamente disdetto tutti i suoi impegni e iniziato il periodo quarantena che lo porterà ad essere isolato sino alla completa guarigione. Il Presidente e la first lady si erano già isolati pochi giorni fa, a seguito della positività di Hope Hicks, una delle più strette collaboratrici di Trump.

Anche il Segretario di Stato U.S.A. Mike Pompeo, rientrato negli Stati Uniti dopo la visita ufficiale in Italia, è stato sottoposto al tampone, che ha dato però esito negativo.

Sempre dagli U.S.A è rimbalzata la notizia come Trump, per età e sovrappeso, sarebbe compatibile con il profilo di una persona a rischio vita se la malattia dovesse peggiorare. Per questo motivo l’attenzione verso le condizioni mediche del Tycoon rimane molto alta-

Come riporta ANSA, il medico personale di Donald Trump, Sean Conley, ha però voluto rassicurare tutti sulle condizioni della coppia presidenziale, affermando: “Il Presidente e la First Lady stanno entrambi bene al momento e intendono rimanere a casa all’interno della Casa Bianca durante la loro convalescenza. State tranquilli che il presidente continuerà a portare avanti i suoi doveri senza alcuna interruzione mentre si riprenderà, e io continuerò ad aggiornarvi su tutti gli sviluppi.”