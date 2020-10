Apple registra il prototipo del display autoriparatore

Apple sta progettando un display che si autoripara, secondo gli esperti nel tipo di tecnologia si tratta di un sistema per i telefoni pieghevoli, si chiameranno display FOLD-able, circa come i precedenti che si chiamavano FOLD.



A parlarne è il Daily Mail che riporta la citazione di USPTO il sito per la registrazione dei marchi americana, ma la notizia è stata pubblicata dal sito Patently Apple, che ha pubblicato le anteprime dei modelli: lo scopo è evitare che lo sporco rovini il display.



La notula esplicativa parla dei display. “I display sono tipicamente formati da substrati planari rigidi. Sebbene soddisfacenti in molte situazioni, schermi rigidi come questi possono essere difficili da integrare in alcuni dispositivi come quelli con alloggiamenti pieghevoli […] Durante il funzionamento di un dispositivo elettronico, lo strato di copertura del display per il dispositivo elettronico può essere graffiato o ammaccato. Per migliorare l’estetica del dispositivo elettronico, può essere desiderabile ridurre al minimo la presenza di graffi e ammaccature. Per questo lo strato di copertina del display può includere uno strato di materiale autorigenerante.” Ha scritto EveryEye.it