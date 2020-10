Trump torna alla Casa Bianca. “Non lasciate che il Covid domini la vostra vita”

Il presidente Donald Trump è tornato alla Casa Bianca e con l’occasione ha esortato gli americani a smettere di aver paura del coronavirus.

“Ho imparato così tanto sul coronavirus e una cosa è certa: non lasciare che ti domini, non averne paura”, ha detto Trump. “Hai intenzione di batterlo.”

Il presidente ha filmato e rilasciato un nuovo video lunedì non appena è tornato alla Casa Bianca dopo aver ricevuto cure al Walter Reed Military Hospital per il coronavirus.

Il video sembrava essere stato girato nel portico sud della Casa Bianca dopo che il presidente si era tolto la maschera.

Il presidente ha osservato che gli Stati Uniti disponevano delle migliori terapie e farmaci per curare il virus e ha ringraziato il personale e i medici dell’ospedale militare Walter Reed per le loro eccellenti cure.

Ha ammesso di “non sentirsi così bene” fino a quando non è andato in ospedale venerdì, e ora si sentiva “benissimo”.

“Non lasciare che domini. Non lasciare che si impadronisca delle tue vite, non lasciare che accada “, ha detto Trump. “Abbiamo il più grande paese del mondo.” Ha indicato di non avere rimpianti di aver viaggiato per il paese e incontrato persone, mettendosi a rischio e alla fine contraendo il virus.

“Mi sono distinto davanti. Ho guidato. Nessuno che sia un leader non farebbe quello che ho fatto io “, ha detto. “So che c’è un rischio. C’è un pericolo, ma va bene, e ora sto meglio. E forse sono immune. Non lo so.”

“Non lasciare che domini le tue vite. Esci, fai attenzione, abbiamo le migliori medicine al mondo … e i vaccini stanno arrivando a breve “, ha concluso Trump.