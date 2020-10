Juventus, Anche “il marziano” Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus

Breaking News – Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus.

L’attaccante della Juventus si sente bene e non ha sintomi, ma ora è in auto isolando e non giocherà alcun ruolo nello scontro del Portogallo con la Svezia.

La Federcalcio portoghese ha dichiarato: ” Cristiano Ronaldo è stato rilasciato dal lavoro della Nazionale dopo un test positivo per COVID-19, quindi non affronterà la Svezia”.

“Il nazionale portoghese sta bene, senza sintomi e si trova da solo”.

“A seguito del caso positivo, i restanti giocatori sono stati sottoposti martedì mattina a nuovi test, tutti con esito negativo, e sono a disposizione di Fernando Santos per gli allenamenti di questo pomeriggio”.

Martedì il Portogallo affronterà la Svezia. Senza il “marziano” CR7.