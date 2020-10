Lutto in Calabria. Muore la presidente Jole Santelli

Lutto nella regione Calabria. Nella notte si è spenta Jole Santelli, la Governatrice di 51 anni che era stata eletta lo scorso febbraio a capo della coalizione di centrodestra.

Jole Santelli era malata di tumore da diverso tempo ma, secondo le prime indiscrezione, ad esserle fatale potrebbe essere stato un arresto cardiaco.

La Governatrice è stata trovata priva di vita, questa mattina, da un membro del suo staff, nella sua casa di Cosenza.

Nonostante fosse malata da tempo, non aveva mai smesso di lavorare, impegnandosi in prima persona nella gestione dell’emergenza sanitaria di Covid-19 in Calabria.

Tra i primi a mostrarsi addolorati per la scomparsa di Jole Santelli, vi è stato il leader della Lega Matteo Salvini che, attraverso il suo profilo Facebook ha dichiarato: “Andarsene a soli 51 anni, dopo aver lavorato per la tua gente, con il sorriso, fino a poche ore fa. La Calabria e l’Italia ti abbracciano Jole, una preghiera per te e un pensiero alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutta la tua comunità. Buon viaggio cara Jole.”