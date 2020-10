Monopattini: Lega, stop a Far-west su strade e marciapiedi

“Stop al far-west dei monopattini elettrici abbandonati su strade e marciapiedi. Le persone con disabilità motoria, sensoriale ma anche anziani e genitori con carrozzine o passeggini costretti ogni giorno a fare slalom e piroette per evitare incidenti. Abbiamo presentato un’interrogazione al governo sulla deriva di queste soste selvagge. Occorre intensificare i controlli e individuare siti appositi nelle aree cittadine riservati al parcheggio dei monopattini elettrici in modo da evitarne l’abbandono indiscriminato che ormai costituisce di fatto l’ennesima barriera architettonica con la quale fare i conti quotidianamente. Servono regole chiare per garantire innanzitutto sicurezza, diritto alla mobilità e accessibilità degli spazi in favore in particolare delle persone con disabilità”.Così i deputati della Lega Mauro Sutto, membro della commissione Affari Sociali della Camera, e Alessandra Locatelli, responsabile Disabilità del partito.