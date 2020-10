Mercatino di Natale Trento 2020/2021 – 27a edizione ANNULLATA

Il Sindaco di Trento Franco Ianeselli ha deciso – prima dei suoi pari sindaci per Merano, Bolzano e Pergine – di annullare i Mercatini di Natale che avrebbero aperto fra un mese.

La sua decisione arriva in anticipo anche se – secondo alcune indiscrezioni – potrebbe non essere il solo. Nella giornata di domani e di dopododomani si avranno le decisioni delle altre cittadine.

Impossibile, secondo i pareri giuridici, rispettare i paletti fissati dal nuovo Dpcm di palazzo Chigi.

La 27/a edizione, il cui inizio era previsto per il 21 novembre, ha detto il sindaco di Trento Franco Ianeselli, probabilmente non si farà.

Per quanto riguarda la decisione del Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi la conferma arriverà tra poche ore.

Questo non significa che non si terranno delle iniziative, anche commerciali, per andare incontro alla necessità sociale ed imprenditoriale dell’evento ma, in linea di massima, le tradizionali forme a cui si stava preparando la città, sono annullate.