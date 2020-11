Manutenzione strade, 3 milioni di euro per la sicurezza

Ammontano a 3 milioni di euro le nuove risorse destinate agli interventi di manutenzione delle strade, per garantire la percorribilità della rete viaria, la sicurezza del transito nonché la conservazione del patrimonio viario esistente. Su proposta del presidente Maurizio Fugatti, la giunta ha infatti deciso di integrare il Documento di programmazione settoriale 2020-2022 del Dipartimento infrastrutture e trasporti, nella Sezione relativa al servizio gestione strade. La programmazione degli interventi è stata aggiornata prendendo atto anche delle modifiche effettuate con determinazioni dirigenziali e di quelle in via automatica, a seguito delle variazioni di bilancio.

Accanto alla manutenzione straordinaria delle strade, tra le novità introdotte figurano i lavori di ammodernamento del viadotto Montevideo sulla strada statale 45 bis in località Vela, con il rifacimento dei giunti di dilatazione e l’impermeabilizzazione. La spesa prevista per l’intervento aumenta di 725mila euro, raggiungendo quota 2 milioni 175mila euro in quanto, a seguito di approfondimenti tecnici, vengono introdotti elementi migliorativi sia dal punto di vista tecnico sia di quello della sicurezza.