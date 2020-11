Coronavirus: positivi il presidente Fugatti e gli assessori Gottardi e Spinelli

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e due assessori, segnatamente Mattia Gottardi e Achille Spinelli, sono risultati positivi al Sars-Cov-2.

È questo l’esito dei tamponi disposti dopo la notizia della positività di un dirigente dei servizi di staff della Giunta. Come noto, questa circostanza ha fatto scattare le misure di sicurezza e da venerdì i componenti dell’esecutivo hanno osservato l’isolamento volontario. Oggi la risposta dei test conferma la necessità di disporre la quarantena per tutti i soggetti che hanno partecipato alla seduta di giunta dello scorso di venerdì.

Al momento la positività – che riguarda anche il responsabile dell’ufficio stampa – è di tipo asintomatico ed anche per questo motivo le attività dell’esecutivo proseguiranno in modalità telematica.

Il Presidente Fugatti ha così voluto rassicurare tutti: “Oggi sono risultato positivo al #Covid. Voglio rassicurare tutti che sto bene e non ho alcun sintomo. Sono a casa in isolamento dove continuerò a lavorare per il nostro #Trentino“.