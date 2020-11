Altri due positivi al Coronavirus: rinviata Itas Trentino-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia di domenica in SuperLega

Trentino Volley rende noto che, in seguito ai tamponi molecolari Covid-19 a cui si è sottoposto il gruppo squadra nella giornata di giovedì 5 novembre, sono state riscontrate due ulteriori positività: quelle dei giocatori Luis Sosa Sierra e Salvatore Rossini, che si vanno ad aggiungere a quelle già verificate martedì del giocatore Dick Kooy e dell’Assistant Coach Mattia Castello.

Secondo quanto disposto dalle autorità sanitarie governative, i nuovi contagiati osserveranno ora un periodo di quarantena, mentre tutti gli altri componenti proseguiranno il periodo di isolamento fiduciario sino all’esito di un nuovo tampone, programmato per il pomeriggio di oggi, sabato 7 novembre.

In base ai regolamenti vigenti della Lega Pallavolo Serie A, la partita di SuperLega Credem Banca fra Itas Trentino e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia in programma domenica 8 novembre è stata rinviata a data da destinarsi.