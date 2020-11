“La giornata internazionale della Montagna”, il festival “Leggere le montagne” e la SAT

Il prossimo 11 dicembre si celebrerà la “Giornata Internazionale della Montagna” che la Convenzione delle Alpi celebra con un festival dal titolo “Leggere le Montagne“. L’idea, alla base dell’iniziativa, è quella di promuovere una serie di eventi dedicati al tema della Montagna e della letteratura in varie località alpine in occasione di questa giornata, istituita dalle Nazioni Unite.

Il Festival promuove le differenze e le somiglianze culturali esistenti nel territorio alpino e allo stesso tempo, collega tra loro “montagna e cultura”. La SAT raccoglie l’invito alla partecipazione sia al festival “Leggere le Montagne” che alla proposta di un evento da svolgere venerdì 11 dicembre.

L’iniziativa di avvicinamento alla giornata dell’11 dicembre ideata dalla SAT consiste nella produzione di una clip – un breve video di 1 minuto in orizzontale – che ognuno potrà realizzare descrivendo brevemente un libro di letteratura di montagna che ha letto con particolare coinvolgimento, leggendo anche un passaggio in diretta.

I video realizzati andranno inviati all’Ufficio Comunicazione della SAT, per essere poi pubblicati sui canali social del sodalizio tra il 7 e l’11 dicembre. L’iniziativa, oltre ad accogliere con favore lo stimolo proposto dalla Convenzione delle Alpi, sarà una sorta di viatico culturale verso l’11 dicembre, giornata per la quale la Commissione Cultura e Biblioteca della SAT sta costruendo un evento on line in collaborazione con Trento Film Festival e Dolomiti UNESCO.