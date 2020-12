Definitivamente cancellato “LIORA”, spettacolo di luci e musica nella Hofburg di Bressanone

Gli organizzatori hanno deciso, in virtù del nuovo DPCM per la lotta contro la pandemia di Covid-19, di cancellare definitivamente lo spettacolo di luci e musica Liora – Il valore del tempo. L’intero team di produzione intorno alla regista Eva Kuen e all’autore musicale Stephen Lloyd, così come gli artisti della luce provenienti dalla Francia, hanno lavorato sul musical leggero fino alla fine.

Si può tenere la felicità in scatole? Riceveremo la risposta solo nel periodo natalizio 2021. Soprattutto in questo periodo segnato dalla pandemia, la speranza e la felicità hanno un significato speciale. La stagione dell’Avvento è il tempo dell’attesa, della speranza e dell’amore. Riprendendo questo tema, soprattutto nel periodo natalizio di quest’anno, gli organizzatori dello spettacolo volevano riprendere temi che toccano ogni individuo nel proprio intimo.

Bressanone ha voluto soprattutto che questo evento culturale unico nel suo genere desse un forte segno di vita alla cultura e – in ultima analisi – alla società nel suo complesso. Tuttavia, in questa fase, tutti gli eventi di intrattenimento sono vietati. “In vista del nuovo decreto, insieme a BrixenCultur abbiamo dovuto decidere oggi a malincuore di far riposare la nostra LIORA fino a Natale 2021“, ha dichiarato Markus Huber, presidente della Cooperativa turistica di Bressanone.

Dal 2015, ogni anno, la Hofburg di Bressanone ospita uno spettacolo di luci e musica unico nel suo genere, che entusiasma altoatesini e ospiti e mette Bressanone sotto i riflettori nazionali per quaranta giorni. “Non vediamo l’ora di accogliere nuovamente i nostri numerosi affezionati visitatori il prossimo Natale nel cortile della Hofburg“, afferma Werner Zanotti a nome dell’intero team organizzatore, creativo e di produzione.