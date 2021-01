Oggi il Trento affronta la Luparense

Quarto impegno nel giro di dodici giorni – il terzo in una settimana – per il Trento che, dopo la vittoria ottenuta domenica a Campodarsego, torna oggi (calcio d’inizio alle ore 14.30) in provincia di Padova per affrontare la Luparense nella gara di recupero della decima giornata, rinviata lo scorso 20 dicembre. Il match, come di consueto, verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Ufficiale del Club (www.facebook.com/calcio.trento1921) a partire dalle ore 14.20.

Dopo i tre punti conquistati a Campodarsego, la compagine di mister Parlato va caccia della seconda vittoria di fila e del settimo risultato utile consecutivo: sino a questo momento il Trento ha raccolto 26 punti in 13 partite con all’attivo 7 vittorie (contro Ambrosiana, Delta Porto Tolle, Este, Union Clodiense, Union Feltre, Union San Giorgio Sedico e Campodarsego), 5 pareggi (contro Arzignano Valchiampo, Belluno, Caldiero Terme, Virtus Bolzano e Adriese) e una sola sconfitta (contro il Mestre) con due gare – oltre a quella di mercoledì – ancora da recuperare, segnatamente contro Montebelluna e Mestre.

La Luparense ha giocato una partita in più rispetto ai gialloblù e ha raccolto 21 punti, che significano settima piazza in classifica con uno score di 6 vittorie (contro Cartigliano, Chions, Campodarsego, Este, Ambrosiana e Union Feltre), 3 pareggi (contro Adriese, Belluno e Union S. Giorgio Sedico) e 5 sconfitte (contro Virtus Bolzano, Delta Porto Tolle, Cjarlins, Mestre e Arzignano).

Dirigerà l’incontro Mauro Gangi della sezione di Enna, coadiuvato dagli assistenti arbitrali Gianluca Pischedda e Diego Peloso, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Torino e di Nichelino.



In campo.

Mister Parlato dovrà sicuramente fare a meno degli infortunati Bran e Comper e dello squalificato Pattarello. Sono 22 i giocatori convocati, tra i quali vi è anche il neoacquisto Davide Galazzini, arrivato alcuni giorni fa dal Sona.



I nostri avversari.

La Luparense viene fondata nel 1933 e nella sua storia può vantare due partecipazioni al campionato di serie C. Nel 2016 assume la denominazione attuale di Luparense F.C. e da lì inizia la scalata che riporta la squadra nel giro di tre anni a partecipare al campionato di serie D, arrivando al decimo posto al termine della scorsa stagione.

L’organico rossoblù, guidato da Nicola Zanini, presenta alcuni elementi di spicco tra cui il difensore e capitano Daniel Beccaro (70 presenze tra C2 e C con Santarcangelo e Real Vicenza e 100 in D con Venezia, Campodarsego e Luparense), i centrocampisti Pietro Baccolo (5 presenze in serie B con il Padova e 175 tra C1 e C con le maglie di Padova, Sudtirol, Frosinone, Gubbio, Paganese, Messina, Catanzaro, Teramo e Paganese), Giacomo Cenetti (164 presenze tra C1, C2 e C con Carpi, Unione Venezia, Bassano Virtus e Arezzo), Francesco Finocchio (4 presenze in serie B con il Trapani, un’esperienza nella serie A slovena con il Nova Gorica e 158 presenze tra C1, C2 e C vestendo le maglie di Cremonese, Fondi, Feralpisalò, Pisa, Pordenone, Padova, Pistoiese, Carrarese e Renate) e Dario Venitucci (52 presenze e 3 gol in serie B con Juventus, Treviso, Mantova e Avellino oltre a 276 presenze tra C1, C2 e C con Arezzo, Bassano Virtus, Foggia, Carrarese, Barletta, Santarcangelo, Livorno e Renate) e l’attaccante Damien Florian (3 presenze in Serie B con il Treviso e 234 tra C1, C2, e C con 45 gol con le maglie di Sanremese, Carpenedolo, Reggiana, Ivrea, Olbia, Rodengo, Montichiari e Renate).

I colori sociali della Luparense sono il blu e il granata e la squadra gioca le gare interne allo stadio “Gianni Casée” di San Martino di Lupari.



Gli ex della partita.

Sono due gli ex della sfida: si tratta dei gialloblù Simone Salviato e Matteo Trevisan, entrambi in forza alla squadra veneta nella scorsa stagione.



I precedenti.

L’unico precedente tra le due squadre è un’amichevole (non ufficiale) disputata a Terlago nel precampionato della passata stagione, terminata 4 a 2 per il Trento.



Partite e arbitri di mercoledì 27 gennaio.

Campodarsego – Virtus Bolzano (Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo)

Luparense – Ac Trento (Mauro Gangi di Enna)

Union Clodiense – Montebelluna (Maksym Frasynyak di Gallarate)



La classifica del girone C.

Belluno 29; Manzanese* 28; Mestre 27; Ac Trento*** 26; Union Clodiense*** 24; Este* 23; Luparense**, Caldiero Terme* 21; Arzignano Valchiampo*, Adriese, Cjarlins Muzane** 20; Delta Porto Tolle******, Cartigliano* 19; Montebelluna** 18; Virtus Bolzano** 17; Union San Giorgio Sedico 15; Union Feltre, Ambrosiana* 13; Campodarsego****** 8; Chions** 5.



******: 6 partite in meno

***: 3 partite in meno

**: 2 partite in meno

*: 1 partita in meno



I convocati.

Portieri: Cazzaro (1999); Ronco (2002).

Difensori: Amadori (2003); Contessa (2002); Galazzini (2000); Dionisi (1985); Jashari (2003); Salviato (1987); Trainotti (1993); Tinazzi (2002).

Centrocampisti: Bonomi (2003); Caporali (1994); Gatto (1992); Osuji (1990); Pilastro (2001); Pinto (2001); Santuari (2001); Trevisan (2000).

Attaccanti: Aliù (1989); Belcastro (1991); Ferri Marini (1990); Rivi (1994).