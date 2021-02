Al via l’approvazione del Recovery Fund: 672.5 miliardi sottoposti a condizioni

L'approvazione dello strumento per il recupero e la resilienza (RRF) oggi nella plenaria del Parlamento europeo è l'ultimo passo della procedura legislativa a livello europeo. “Per ottenere aiuto dal Fondo per il recupero, è ora responsabilità degli Stati membri presentare rapidamente i loro piani nazionali finali di ripresa e resilienza. I piani devono essere orientati al futuro e devono rafforzare le nostre economie ”, ha affermato Siegfried Mureşan MEP, che è il negoziatore co-guida del fondo per il Parlamento europeo. Le esigenze nei 27 Stati membri sono diverse. Questo è il motivo per cui gli Stati membri possono utilizzare il denaro in modo diverso. Ma tutti devono rispettare le condizioni fissate a livello europeo: il denaro dovrebbe essere utilizzato per investimenti, riforme, per rafforzare le economie e renderle più resilienti alle crisi future. “Non vogliamo che il Fondo per il recupero venga utilizzato semplicemente per colmare le lacune nei bilanci nazionali. Il fondo è per gli investimenti, non per il populismo politico. Le nostre economie devono diventare più verdi, più pulite e più digitali a seguito di questa pandemia. Per il Gruppo PPE, il sostegno al settore privato, all'industria e alle infrastrutture è essenziale. Tutti questi tipi di investimenti possono essere finanziati dalla RRF ”, ha aggiunto Mureşan. Il Parlamento europeo esaminerà tutti i piani nazionali di ripresa e resilienza e si assicurerà che i piani soddisfino le condizioni di legge: “Se vediamo carenze, non esiteremo a chiedere miglioramenti. Dobbiamo ai cittadini dell'UE fare buon uso di questa opportunità unica ”, ha avvertito Mureşan. "Con un importo complessivo di 672,5 miliardi di euro, l'RRF è una prova significativa della solidarietà europea. L'Unione europea è al fianco dei cittadini europei per superare la crisi sanitaria ed economica in corso", ha affermato l'eurodeputato José Manuel Fernandes, che ha negoziato il RRF a nome del gruppo PPE nella commissione per i bilanci del Parlamento. Dopo il voto di oggi, gli Stati membri non dovrebbero perdere tempo: “Esorto i parlamenti nazionali ad approvare quanto prima anche le modifiche al sistema delle risorse proprie dell'UE. L'RRF non può essere implementato senza di esso. Nel frattempo, invito i governi nazionali a presentare i loro piani nazionali di ripresa e resilienza. Tali piani coinvolgeranno regioni e comuni. Non c'è transizione verde o digitale senza coesione territoriale, economica e sociale ”, ha concluso Fernandes.