Uk. Il Principe Filippo ricoverato in ospedale. Ancora sconosciute le cause

In Gran Bretagna continuano a destare preoccupazione le condizioni di salute del Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II, che da qualche giorno risulta ricoverato presso la clinica King Edward VII di Londra a seguito di un malessere, non meglio specificato.

Nello specifico, il Principe Filippo, che il prossimo giugno compirà 100 anni, era stato ricoverato a seguito di un non meglio precisato malore che, anche considerata l’età, aveva portato al suo ricovero presso la famosa clinica londinese.

Stando a quanto riportato direttamente dal portavoce ufficiale della Corona britannica, il principe, entrato sulle proprie gambe nella clinica, rimarrà sotto osservazione per qualche giorno, aggiungendo come le cause del malore non siano ancora state identificate. Non solo, il portavoce ha anche specificato come, considerata l’età, vi sarebbe molta apprensione intorno alle sue condizioni di salute, con la situazione che rimarrebbe piuttosto delicata.

A rassicurare parzialmente la popolazione britannica sulle condizioni di salute del principe consorte vi sarebbe l’esclusione dalle possibili cause del Covid. Dato che, già da diversi mesi, Filippo e Elisabetta anche considerata la loro età sono stati posti in isolamento nel castello di Windsor e hanno già ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid.