G7, primo vertice per Biden e Draghi. Saranno loro i leader del futuro?

Debutto oggi al vertice on line del G7 per il presidente Usa, Biden, e per il premier, Draghi. Secondo funzionari della Casa Bianca, Biden annuncerà un investimento da 4 mld di dollari per dare vaccini ai Paesi poveri.



Il presidente francese Macron, sostenuto dalla cancelliera tedesca, Merkel, invita a inviare ai Paesi in via di sviluppo fino al 5% delle forniture a disposizione. Su una linea simile il premier britannico, Johnson. Oltre130Paesi non hanno vaccini, aveva sottolineato ieri il segretario Onu, Guterres.

Saranno loro i leader del futuro? Con Merkel oramai a fine mandato e Macron impegnato con le presidenziali Mario Draghi potrebbe ora riappropriarsi del ruolo centrale che già ricopriva quando era a capo della BCE in Europa, magari nell’ardua impresa di riportare l’Italia ai vertici della classifica europea e con essa risollevare l’intera eurozona, che ora punta alla rinnovata alleanza atlantica proprio con il neo eletto Presidente americano Biden.