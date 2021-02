Valsugana: al via l’asfaltatura

La statale della Valsugana sarà nei prossimi mesi oggetto di interventi di manutenzione del manto stradale per un importo di circa 1 milione di euro. A darne la notizia oggi il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in risposta a una domanda di attualità presentata dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino, Roberto Paccher. A riguardo l’esponente della Lega ha dichiarato: “Sono soddisfatto per l’attenzione posta dalla Giunta Fugatti nei confronti della Valsugana e del suo importante asse viario, sensibilità del resto che è stata chiara fin da inizio legislatura con una vigilanza del territorio attenta e scrupolosa. La statale 47 della Valsugana (SS 47) rappresenta infatti una strada di grande importanza, percorsa ogni giorno da decine di migliaia di mezzi e che, di conseguenza, merita un’attenzione particolare, soprattutto a seguito di eventi climatici, pioggia e neve su tutti. Infatti il manto stradale, in alcuni tratti, risulta assai compromesso proprio a causa delle precipitazioni, rendendo necessari gli interventi di sistemazione dell’asfalto”.

Non si può non dire che i 51 cantieri aperti sulle strade locali dimostrano la puntuale opera di manutenzione e servizio per la sicurezza stradale.

